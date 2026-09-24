Як повідомляє видання Wall Street Journal, Пекін постачає Москві високотехнологічні рішення для ведення повітряної війни.

Що відомо про нові технології у російських БпЛА?

Серед переданих розробок є спеціалізовані безпілотники, спроможні непомітно проникати всередину житлових будівель через віконні отвори.

Китай передає Росії нові технології для дронів. Серед прикладів – безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди,

– зазначив Зеленський.

Окрім цього, китайська сторона близька до завершення розробки систем супутникового зв'язку, аналогічних технологіям Starlink.

Передача таких засобів російським військовим дозволить їм значно підвищити ефективність та точність координації засобів ураження.

"Вони вже почали це робити – і діяти дуже, як би це сказати, точно. Завдавати дуже точних ударів по території України", – висловився глава держави.



Співпраця Пекіна та Москви загрожує безпеці

Українське керівництво раніше неодноразово наголошувало, що Китай фактично відмовився від нейтралітету у війні проти України.

Спільні дії Росії та її союзників також створюють прямі безпекові загрози для регіону Східної Азії.

За даними розслідувачів видання Politico, китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group таємно постачала до Росії хімічні речовини для виготовлення ударних БпЛА.

Водночас агентство Reuters повідомляло про участь фахівців із Китаю у випробуваннях російських військових безпілотників.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Китай постачає обладнання та критичні компоненти для російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що українські військові випробовують нові дрони-перехоплювачі для протидії ворожим цілям.