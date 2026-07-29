Зеленський просить Трампа надати екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів Patriot, – Axios

Президент України заявив, що він звернувся до Дональда Трампа з проханням виділити "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів ППО Patriot, які можуть допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру.

Ракети-перехоплювачі були однією з головних тем розмови між політиками. Про це пише Axios.

Що відомо про прохання Зеленського?

Зеленський заявив, що Трамп під час їхньої зустрічі у вівторок погодився продовжити роботу щодо ліцензій на виробництво ракет Patriot. Після візиту до Білого дому президент України зустрівся з представниками Lockheed Martin та Raytheon, які є виробниками ракет-перехоплювачів, щоб обговорити це питання.

Проте навіть, якщо Київ отримає ліцензії, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів триватиме від одного до п'яти років.

Українські запаси снарядів для Patriot майже вичерпані. Без них країна не може ефективно захищатись від балістичних ракет.

Без пакета ракет-перехоплювачів Patriot вже до зими атаки Росії можуть зруйнувати українські електростанції, залишивши мільйони людей без тепла та спричинивши гуманітарну кризу,

– заявив Зеленський.

Він намагається отримати хоча б 300 штук до настання морозів.

Що відомо про дефіцит ракет Patriot?

Зеленський сказав, що Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через необхідність перехоплювачів у війні з Іраном. Президент України зазначив, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масованого удару. Країна-агресорка здійснює від трьох до п'яти таких атак щомісяця.

Він наголосив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом, які потрібні США, щоб отримати перехоплювачі Patriot. Також Київ разом з американськими оборонними компаніями вивчають можливість модифікації балістичних ракет українського виробництва та перетворення їх на протиракетні перехоплювачі з можливостями, подібними до ракет Patriot.

25 липня Сергій Корецький та Євгеній Хмара зустрілися з віцепрезидентом Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також із виконавчим директором "Raytheon Україна". Вони говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою.