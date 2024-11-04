Є важливі зрушення щодо військової допомоги, – Зеленський відзвітував після наради з Сирським

У понеділок, 4 листопада, Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським. Зустріч проводилася спільно з начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони Умєровим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Про що була нарада Зеленського 4 листопада

Повідомляється, що нарада стосувалася детальної ситуації на фронті. Зеленський разом з Сирським, Баргилевичем та Умєровим найбільшу увагу приділили Покровському, Курахівському, Торецькому, а також Купʼянському напрямкам

Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону,

– повідомив Зеленський.

Президент повідомив, що є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту.

"Фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", – сказав він.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для ЗСУ. Зазначається, що затверджені плани постачання виконуються. Зеленський доручив міністру додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій.