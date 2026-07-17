Зеленський провів нараду з бойовими командирами

Президент Зеленський 17 липня провів нараду з бойовими командирами. Були важливі доповіді про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що Зеленський говорив із бойовими командирами?

Відомо, що Зеленський поспілкувався із:

командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді,

командиром 1 корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком,

командиром 2 корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським,

заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачукомтимчасовим виконувачем обов'язків командира 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення російських сил й ключових аспектах постачання для наших підрозділів.

Українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків. Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині,

– зазначив Зеленський.

На нараді обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні. Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Ця програма функціонує з грудня 2025 року і, як наголосив президент, буде продовжуватися.

Також Зеленський додав, що особливий досвід "Хартії" із залученням іноземних добровольців має бути масштабований і на інші підрозділи. Обговорили, що для цього потрібно.

Він висловив вдячність командиру "Азову" за особливу увагу до процесу обмінів та долі полонених. Невдовзі будуть відповідні доручення.

"Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність! Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Слава Україні!" – додав Зеленський.