Зеленський провів переговори з лідером Сирії: з'явилися перші деталі

Президент Зеленський 5 квітня прибув із візитом у Сирію. Там він провів переговори із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа.

Володимир Зеленський розповів, на яких питаннях зосередилися.

Про що говорили Зеленський та аль-Шараа?

Україна та Сирія домовилися працювати разом для посилення безпеки та збільшення можливостей розвитку країн.

Президенти обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого, а також війну України з Росією.

Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей,

– повідомив Зеленський.

Зеленський у Сирії: дивіться відео

Він додав, що під час переговорів торкнулися й питання ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", – додав Зеленський.

Що відомо про контакти України та Сирії?