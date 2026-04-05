Укр Рус
Зеленський провів переговори з лідером Сирії: з'явилися перші деталі
5 квітня, 17:49
2
Оновлено - 18:22, 5 квітня

Зеленський провів переговори з лідером Сирії: з'явилися перші деталі

Софія Рожик
Основні тези
  • Зеленський провів переговори із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа про безпеку та розвиток країн.
  • Обговорили й обставини війни України з Росією, обмін воєнним досвідом та продовольчу безпеку в регіоні.

Президент Зеленський 5 квітня прибув із візитом у Сирію. Там він провів переговори із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа.

Володимир Зеленський розповів, на яких питаннях зосередилися.

Про що говорили Зеленський та аль-Шараа?

Україна та Сирія домовилися працювати разом для посилення безпеки та збільшення можливостей розвитку країн. 

Президенти обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого, а також війну України з Росією.

Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей,
– повідомив Зеленський.

Зеленський у Сирії: дивіться відео

 

Він додав, що під час переговорів торкнулися й питання ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", – додав Зеленський.

Що відомо про контакти України та Сирії?

  • Візит президента України до Сирії 5 квітня називають історичним. Він став першим із 2002 року. 

  • Водночас президенти України та Сирії уже зустрічалися у вересні 2025 у Нью-Йорку. Тоді країни підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

  • Україна розірвала дипвідносини з Сирією у 2022 році за правління Башара аль-Асада. Це сталося після того, як сирійська влада ухвалила рішення про визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.