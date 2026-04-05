Зеленський провів переговори з лідером Сирії: з'явилися перші деталі
- Зеленський провів переговори із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа про безпеку та розвиток країн.
- Обговорили й обставини війни України з Росією, обмін воєнним досвідом та продовольчу безпеку в регіоні.
Президент Зеленський 5 квітня прибув із візитом у Сирію. Там він провів переговори із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа.
Володимир Зеленський розповів, на яких питаннях зосередилися.
Про що говорили Зеленський та аль-Шараа?
Україна та Сирія домовилися працювати разом для посилення безпеки та збільшення можливостей розвитку країн.
Президенти обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого, а також війну України з Росією.
Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей,
– повідомив Зеленський.
Він додав, що під час переговорів торкнулися й питання ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.
"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", – додав Зеленський.
Що відомо про контакти України та Сирії?
Візит президента України до Сирії 5 квітня називають історичним. Він став першим із 2002 року.
Водночас президенти України та Сирії уже зустрічалися у вересні 2025 у Нью-Йорку. Тоді країни підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Україна розірвала дипвідносини з Сирією у 2022 році за правління Башара аль-Асада. Це сталося після того, як сирійська влада ухвалила рішення про визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.