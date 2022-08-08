Перша в історії взаємин: Зеленський провів розмову з президентом Ботсвани

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Ця розмова стала першою в історії відносин двох країн.

Телефонна розмова двох президентів відбулася 8 серпня. Володимир Зеленський подякував Мокгвітсі Масісі за підтримку України.

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Про шо говорили президенти

Володимир Зеленський висловив вдячність Мокгвітсі Масісі за те, що Ботсвана підтримує Україну на міжнародній арені та засуджує російську агресію. Президент України закликав лідера Ботсвани приєднатися до антиросійських санкцій.

Крім того, глава держави запевнив ботсванського колегу, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій росії, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства,

– повідомив Зеленський.

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Це не перший контакт з африканськими країнами

4 серпня президент Володимир Зеленський мав розмову з представниками ЗМІ Африки – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани. Того ж дня глава держави провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау, яка також стала першою в історії двосторонніх відносин.

У вечірньому зверненні того ж дня Зеленський наголосив, що в Африці є профіцит пропаганди країни-окупантки. Президент підкреслив: існує дефіцит правдивої інформації про війну Росії проти України. Зеленський пообіцяв зробити все, щоб змінити цей баланс.

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