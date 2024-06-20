Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі

Президент Зеленський провів нараду, присвячену єдиній темі, на яку запросив ключових посадовців, включаючи міністра енергетики, прем'єр-міністра та голову НАК "Нафтогаз України".

Український президент додав, що Ставка стосувалася енергетичної безпеки. Так, нарада відбулася 20 червня.

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Зеленський провів Ставку

Український гарант зазначив, що заслухав доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами,

– повідомив український гарант.

Зеленський зазначив, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. "Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями", – додав він.

За словами президента України, сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Він підкреслив, що обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot", – резюмував український лідер.

Він наголосив, що "робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися".