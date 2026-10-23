Коли планують тристоронню зустріч: Зеленський поговорив з Кушнером і Віткоффом

У п'ятницю, 23 жовтня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Київ і Вашингтон обговорювали можливу тристоронню зустріч.

Україна, на відміну від Росії, завжди готова до перемовин. Про це повідомив президент на онлайн зверненні у Hudson Institute у Вашингтоні.

Що відомо про розмову?

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником американського президента на Близькому Сході Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Український лідер прокоментував можливість переговорів у форматі США-Україна-Росія. За словами президента, зустріч з росіянами та американцями планують провести у першій половині листопада.

Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян,

– наголосив голова держави.

Він зазначив, що подібну зустріч мали провести ще у вересні, проте вона не відбулася, оскільки, за його словами, російська сторона знайшла причину не зустрічатися.

Нагадаємо, що 20 жовтня в Осло проходили переговори України та США за участі європейських політиків. Після того, Стів Віткофф літав до Санкт-Петербургу, де зустрічався з російським диктатором.