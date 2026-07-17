Зеленський провів зустріч з Сибігою: в МЗС також очікуються кадрові зміни

У п'ятницю, 17 липня, ексміністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з Володимиром Зеленським – вони обговорили подальшу роботу відомства.

Про це сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "Новини.LIVE".

Що тепер чекає МЗС?

Дмитро Литвин розповів, що наразі очікуються кадрові зміни серед заступників міністра закордонних справ.

Окрім цього, радник Зеленського відповів на запитання щодо Ігоря Клименка, якого розглядали на посаду міністра оборони. Литвин зазначив, що рішення щодо його майбутнього можуть ухвалити вже в п'ятницю, 17 липня.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у відставку також автоматично пішов весь уряд.

Вже 16 липня під час засідання Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром. На підтримку відповідного рішення висловилися 289 депутатів.

Тоді ж нардепи затвердили майже повний склад нового Кабінету Міністрів.

Міністром внутрішніх справ став чинний голова Національної поліції Іван Вигівський, віцепрем'єром з питань європейської інтеграції – колишній посол України при ЄС Всеволод Ченцов, а Міністерство у справах ветеранів очолив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Міністром освіти і науки призначили голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрія Бутенка, Міністерство юстиції очолив нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов, а новою міністеркою цифрової трансформації стала колишня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Водночас парламент не призначив міністра оборони та міністра закордонних справ.