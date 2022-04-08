Зеленський розпочав зустріч зі фон дер Ляєн і Боррелем

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Чиновники приїхали до України з візитом на тлі російської агресії проти нашої країни.

В Офісі Президента вже стартувала зустріч Зеленського з Жозепом Боррелем та Урсулою фон дер Ляєн. Відбуватиметься вона у вузькому колі.

Важливо Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і представник ЄС Боррель відвідали Бучу

Повідомляється, що перемовини проводяться у вузькому колі представників – згодом Володимир Зеленський та представники ЄС зроблять заяви та поспілкуються зі ЗМІ.

Раніше Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель побували в Бучі, де росіяни коїли звірства з мирними мешканцями.

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