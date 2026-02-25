Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Увечері 25 лютого стало відомо про телефонну розмову Зеленського і Трампа. Вона стосувалася переважно теми мирних переговорів.

Деталі розповів сам Володимир Зеленський. Цікаво, що розмову не анонсували.

Дивіться також "Покласти край вбивствам": американські переговорники отримали новий наказ від Трампа

Про що говорив Зеленський із Трампом 25 лютого?

Під час дзвінка були також Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зеленський повідомив: зараз команди багато працюють, тож він подякував "за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни".

Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну. Дякую!

– написав він.

Також президент згадав програму PURL, сказавши, що Україна дуже цінує її.

"Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", – сказав гарант.

Що ще відомо про розмову Зеленського і Трампа 25 лютого?

Деталей небагато, бо про дзвінок не повідомляли заздалегідь. Увечері Axios написали, що триває розмова лідерів, але вже згодом радник українського президента Литвин повідомив ЗМІ: дзвінок уже завершено.

Коли відбудеться зустріч Україна – США – Росія?