Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
- Зеленський і Трамп обговорили мирні переговори під час телефонної розмови 25 лютого.
- Зеленський подякував за зусилля в переговорах і зазначив важливість систем ППО, які Україна може закуповувати у США.
Увечері 25 лютого стало відомо про телефонну розмову Зеленського і Трампа. Вона стосувалася переважно теми мирних переговорів.
Деталі розповів сам Володимир Зеленський. Цікаво, що розмову не анонсували.
Про що говорив Зеленський із Трампом 25 лютого?
Під час дзвінка були також Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Зеленський повідомив: зараз команди багато працюють, тож він подякував "за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни".
Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну. Дякую!
– написав він.
Також президент згадав програму PURL, сказавши, що Україна дуже цінує її.
"Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", – сказав гарант.
Що ще відомо про розмову Зеленського і Трампа 25 лютого?
Деталей небагато, бо про дзвінок не повідомляли заздалегідь. Увечері Axios написали, що триває розмова лідерів, але вже згодом радник українського президента Литвин повідомив ЗМІ: дзвінок уже завершено.
Коли відбудеться зустріч Україна – США – Росія?
Зранку Володимир Зеленський розповів: 26 лютого Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками.
За участі міністра економіки України сторони обговорюватимуть пакет післявоєнного відновлення України. Планується узгодити деталі цієї ініціативи. Водночас переговорники підготуються до тристоронньої зустрічі за участю представників Росії, яка може відбутись на початку березня.
Зеленський сподівається на прогрес у гуманітарних питаннях, зокрема, в питанні обміну полоненими.
Увечері 25 лютого в російських ЗМІ з'явилися дані, що тристороння зустріч перенесена і, можливо, буде на початку березня. І, можливо, не в Женеві.
До речі, 26 лютого в Женеву збирається Кирило Дмитрієв. Він розмовлятиме з американцями.