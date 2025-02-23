Є лідер, який мене постійно запрошує до себе, проте не каже дату, от і я не їду, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що є лідер, який його часто запрошує до своєї країни. Проте дати цей лідер не назначає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський розповів про лідера, який його часто запрошує в свою країну

Спершу Зеленський вказав, що "зустріч з президентом Трампом, напевно вона буде, але я не можу вам сказати коли".

На тлі цього лідер розповів, що є "один дуже хороший лідер" однієї країни.

І він завжди мені каже: "я дуже тебе запрошую до нас в країну". Я йому кажу "так і я дуже хочу приїхати" і так вже 3 роки. Він не каже дату і я ось так не їду,

– поділився президент.

Проте прізвище цього лідера Зеленський вирішив не казати.

"Але кожного разу ми зустрічаємось і він каже "слухай, а чого ти не приїжджаєш до мене?", я йому кажу: "слухай, я готовий, зараз мені складно.." .. він каже: "ну як тільки буде віконце в графіку, як тільки зможеш – приїжджай", я кажу: "а коли приїжджати?", а він каже "коли знайдеш віконце!", – розповів Зеленський.

Єдиний плюс, як зазначив лідер, "він мені надіслав листа і там є дата, і це єдиний плюс".

Тоді він додав, що "прийде час і ми зустрінемося з президентом Трампом". Без цього неможливо закінчити війну. Без однієї сторони, без України, без жертви, неможливо", – наголосив він.

За його словами, у разі, якщо США укладе угоду з росіянами без залучення української сторони, то успіху в цієї угоди не буде, якщо "ми потім не підтвердимо умови цієї угоди".