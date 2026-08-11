Зеленський сказав, коли Росія проведе масштабну мобілізацію

Президент України заслухав доповідь ГУР про російські наміри. Він зазначив, що росіяни готуються восени оголосити мобілізацію.

Кремль запланував її після імітації парламентських виборів. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

За словами президента, Путін хоче створити ілюзію, що росіяни начебто підтримують війну. Наразі всі партії допущені до імітації виборів, так чи інакше виступають проти миру.

І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що ці цифри мають бути на додачу до російських контрактників, набір яких Кремль хоче продовжувати.

Президент зазначив, що Росія щомісяця втрачає не менше 30 тисяч своїх військових, 60 % з них убитими.

Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалася завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну та дозволять збільшувати російську штурмову активність,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна вживатиме активних заходів для того, щоб максимально ускладнити реалізацію плану країни-агресорки. Зеленський розповів, що надав розвідкам і спеціальним службам відповідні завдання.

Окрім того, президент зустрівся з дипломатами. Він зазначив, що Сполучені Штати могли б допомогти із захистом України та тиском на Росію. За його словами, це може прискорити завершення війни, а не її затягування.

Зеленський закликав реагувати на сигнал повітряної тривоги. Наприкінці він подякував всім, хто допомагає захищати Україну.

У понеділок, 10 серпня, президент повідомив про підготовку рішень щодо посилення української армії та ключових напрямків фронту. Також Зеленський відзначив ефективність далекобійних ударів по Росії.