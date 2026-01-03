Укр Рус
3 січня, 20:17
Оновлено - 20:47, 3 січня

Зеленський сказав, чи планує міняти головнокомандувача ЗСУ

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що після перезавантаження в оборонному секторі зміни в Збройних силах України будуть, але ротації не стосуватимуться головнокомандувача Олександра Сирського.

В Україні стартувало масштабне перезавантаження влади та силового блоку. Невдовзі очікуються зміни й у ЗСУ.

Чи планується заміна головнокомандувача Сирського, повідомив президент Зеленський під час брифінгу після зустрічі з радниками західних лідерів 3 січня, передає 24 Канал.

Чи замінять Сирського?

Зеленський заявив, що після перезавантаження в оборонному секторі будуть зміни в Збройних силах України. 

"Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси, Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Укроборонпрому тощо, безумовно і Збройні Сили України", – сказав він.

Втім, як наголосив президент, ротації не стосуватимуться Олександра Сирського. Він наразі залишиться на посаді.

Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається,
– наголосив Зеленський.

Інші призначення Зеленського

  • 2 січня Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР. А Кирилу Буданову президент запропонував перейти на посаду глави Офісу Президента

  • Окрім того, Зеленський заявив, що Михайло Федоров очолить Міністерство оборони України. А Денис Шмигаль перейде на посаду першого віцепрем'єра та міністра енергетики.

  • Зміни торкнулися й Сергія Кислиці, якого призначать першим заступником керівника Офісу президента.