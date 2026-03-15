Навіть не нова зброя: Зеленський сказав, що насправді може зупинити війну
- Зеленський вважає, що Путін не хоче припиняти війну, і для переговорів потрібен міжнародний тиск.
- Україна підтримує ідею тристоронньої зустрічі з США, але переговори відкладені через напруженість з Іраном.
Володимир Зеленський переконаний, що російський президент Путін не має наміру припиняти війну. Очільника Кремля змусити до переговорів зможе виключно потужний міжнародний тиск.
Водночас зустріч на рівні лідерів могла б посприяти врегулюванню ситуації. Про таке глава держави розповів під час розмови в етері CNN.
Що треба Україні для завершення війни?
За словами Зеленського, Москва раніше лише створювала видимість готовності до діалогу, побоюючись рішучих дій з боку адміністрації Дональда Трампа.
Наразі ж розвиток подій на Близькому Сході та можливе послаблення санкцій може зміцнювати позиції Кремля, адже зростання цін на енергоресурси приносить Росії додаткові фінансові ресурси для продовження війни.
Якщо ми справді хочемо зупинити війну, нам треба зустрітися технічними групами, на рівні лідерів, потрібен більший тиск на Росію,
– підкреслив глава держави.
Зеленський підкреслив, що Україна підтримує ініціативу проведення тристоронньої зустрічі за участю США та наполягає на її якнайшвидшому проведенні.
Однак переговори були відкладені американською стороною через загострення напруженості навколо Ірану.
Які заяви щодо припинення війни звучали з боку Росії?
За словами Дмитра Пєскова, дипломатична взаємодія між країнами в питаннях мирних переговорів фактично припинилася через зміщення зовнішньополітичних акцентів Вашингтона.
Російська сторона водночас демонструє скепсис і щодо європейської участі. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков відкинув ініціативи Франції щодо залучення Європи до мирного врегулювання, а Пєсков звинуватив європейські країни у небажанні сприяти миру та зацикленості на підтримці бойових дій.
Зі свого боку, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припускає, що нинішній дипломатичний вакуум може затягнутися на тривалий термін, ймовірно, до осені.
За його прогнозом, навіть у разі проведення тристоронніх зустрічей реального прогресу у припиненні війни на цьому етапі очікувати не варто.