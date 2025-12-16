Україна не визнає Донбас російським ні де-юре, ні де-факто, – Зеленський

Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ вночі 16 грудня, багато уваги приділив територіальному питанню. Мова про Донбас.

Деталі передає 24 Канал, посилаючись на заяву Зеленського в чаті з журналістами.

Що сказав Зеленський про Донбас?

Медійники перепитали, чи не змінилася позиція президента щодо потенційного референдуму та виходу Збройних сил з Донбасу, потенційного створення буферної зони. І попросили ігнорувати, не зачитувати це питання, якщо нічого не змінилося.

"Такі питання ігнорувати не буду, бо Донбас – це важливе для мене питання", – відгукнувся Зеленський.

Він пояснив, що росіяни досі хочуть загарбати весь Донбас, а США пропонують там вільну економічну зону.

Я ще раз підкреслю: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Росії. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована, безумовно. Але, тим не менш, ми проговорюємо питання щодо території. І ви знаєте, що воно одне з ключових. У цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. Буду відвертий,

– констатував Зеленський.

Проте він зауважив, що є рух уперед по інших питаннях. Це передусім гарантії безпеки.

Які гарантії безпеки обіцяють Україні?

Найперше це має бути щось подібне до п'ятої статті НАТО. Окрім безпекових гарантій, Україна розраховує на 5 документів, які передбачають відбудову та відшкодування за житло переселенцям. А ще – виплати родинам загиблих Героїв.