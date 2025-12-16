Україна не визнає Донбас російським ні де-юре, ні де-факто, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Україна не визнає Донбас російським ні де-юре, ні де-факто.
- Президент зазначив: щодо цієї території консенсусу поки немає.
Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ вночі 16 грудня, багато уваги приділив територіальному питанню. Мова про Донбас.
Деталі передає 24 Канал, посилаючись на заяву Зеленського в чаті з журналістами.
Що сказав Зеленський про Донбас?
Медійники перепитали, чи не змінилася позиція президента щодо потенційного референдуму та виходу Збройних сил з Донбасу, потенційного створення буферної зони. І попросили ігнорувати, не зачитувати це питання, якщо нічого не змінилося.
"Такі питання ігнорувати не буду, бо Донбас – це важливе для мене питання", – відгукнувся Зеленський.
Він пояснив, що росіяни досі хочуть загарбати весь Донбас, а США пропонують там вільну економічну зону.
Я ще раз підкреслю: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Росії. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована, безумовно. Але, тим не менш, ми проговорюємо питання щодо території. І ви знаєте, що воно одне з ключових. У цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. Буду відвертий,
– констатував Зеленський.
Проте він зауважив, що є рух уперед по інших питаннях. Це передусім гарантії безпеки.
Які гарантії безпеки обіцяють Україні?
Найперше це має бути щось подібне до п'ятої статті НАТО. Окрім безпекових гарантій, Україна розраховує на 5 документів, які передбачають відбудову та відшкодування за житло переселенцям. А ще – виплати родинам загиблих Героїв.