Зеленський перебуває у США: з ким зустрінеться та що буде у центрі переговорів з Трампом

У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський перебуває у США. Під час робочого візиту до Вашингтону у президента України запланована низка зустрічей, відвідування заходів та перемовини із Дональдом Трампом.

Як проходить візит українського лідера, з ким він зустрічається та яких результатів вдалось досягнути у ході перемовин з партнерами, збирає 24 Канал.

Візит Зеленського до США: деталі