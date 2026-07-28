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28 липня, 09:18
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Зеленський перебуває у США: з ким зустрінеться та що буде у центрі переговорів з Трампом

Дарія Черниш

У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський перебуває у США. Під час робочого візиту до Вашингтону у президента України запланована низка зустрічей, відвідування заходів та перемовини із Дональдом Трампом.

Як проходить візит українського лідера, з ким він зустрічається та яких результатів вдалось досягнути у ході перемовин з партнерами, збирає 24 Канал.

Візит Зеленського до США: деталі

 

08:29, 28 липня

Зеленський вже у США

Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Сполучених Штатів.

У нього заплановані зустрічі з Дональдом Трампом, його командою і партнерами.

Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче,
– додав український лідер.

Також він заявив, що від імені України вшанує пам'ять Ліндсі Грема.

 

08:15, 28 липня

Планується, що головними темами візиту стануть оборонна співпраця, можливе виробництво ракет для Patriot в Україні та законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв.

Насамкінець Зеленський відвідає Конгрес, де зустрінеться із законодавцями США. Вони якраз працюють над санкційним законопроєктом.

08:02, 28 липня

Зустріч Зеленського і Трампа

З розкладу президента США Дональда Трампа відомо, що його зустріч із Зеленським розпочнеться о 16:30 за київським часом. Відбудеться вона в Овальному кабінеті у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ.

За півтори години Трамп зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Опісля усі відвідають церемонію прощання із померлим сенатором Ліндсі Гремом.

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