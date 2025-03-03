Польські консерватори сказали, що Зеленський поводився як дурень у США, посол не змовчав

У Польщі розгорається суперечка через поведінку Зеленського у США. Депутат від партії "Право і справедливість" (ПіС) Пшемислав Чарнек заявив, що український президент поводився як дурень. Посол України не залишив ці слова без уваги.

Деталі розкаже 24 Канал.

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У чому суть скандалу довкола Зеленського в Польщі

Пшемислав Чарнек 2 березня різко прокоментував поведінку Зеленського у США. Це сталося під час програмного з'їзду одного з кандидатів у президенти від ПіС.

Ви можете собі уявити, щоб президент Республіки Польща поїхав до Америки й сказав: "Я вимагаю більше американських військ, бо інакше Америка буде в небезпеці"? Ну, дурень, ми б сказали, так він поводився, на жаль, і тут не треба добирати слів, так поводився президент України, яка перебуває під російськими бомбами,

– сказав він.

На переконання Чарнека, український лідер мав усвідомлювати, куди їде, та поводитися, як всі інші. Щоправда, які "інші", неясно, адже зараз немає інших країн, які б відбивали російську агресію.

Допомогу від США поляк назвав такою, без якої Україна не може бути незалежною.

Посол України Василь Боднар в соцмережі Х відгукнувся на такі заяви.

Заяви пана Чарнека про Україну та її президента є зухвалими та неприйнятними. Підрив незалежності нашої країни – це свідомий удар по безпеці Польщі та Європи. Це не політика, а риторика російського агресора,

– написав він.

Цікаво, що Чарнек відповів послові в цій же соцмережі. І заявив, буцімто його слова перекрутили.

"Я говорив і повторюю, що Україна повинна бути вільною і незалежною, але вона не буде такою без допомоги США і Польщі. І коли ти маєш допомогу від когось, проста культура вимагає виявляти вдячність. Розуміння цих простих речей є важливим для подальшої співпраці України з Польщею та США. Відсутність розуміння може свідчити саме про представництво російських інтересів. Бажаю Вам і українській владі мудрих і виважених рішень і дій", – висловився він.

У коментарях знайшлися ті, хто підтримав Чарнека. Але багато людей запитували: скільки разів треба подякувати, щоб цього було достатньо?

Голова політичного кабінету президента Польщі Марцін Масталерек не підтримує слова консерватора. Він наголосив: можна висловлюватися інакше, бо жоден відповідальний політик не має називати дурнем очільника іншої держави, прем'єра чи міністра.