Під час розмови Трампа, Зеленського і лідерів ЄС 13 серпня було узгоджено 5 ключових принципів щодо припинення війни. Президент України перелічив деякі з них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Які 5 принципів припинення війни узгодили Україна, США та ЄС?

Володимир Зеленський під час пресконференції 13 серпня за результатами тристоронньої зустрічі заявив: політики узгодили 5 ключових принципів щодо припинення війни.

Усе, що стосується України, мають обговорювати з Україною, підкреслив президент.

Окрім цього, мають бути надійні гарантії безпеки. Як повідомив гарант, Трамп підтвердив "готовність США брати участь у цьому".

Серед інших принципів – Росія не може мати права вето щодо вступу України до НАТО та ЄС. А "мирні переговори мають бути поєднані з тиском на Росію, зокрема посиленими санкціями", передають слова Зеленського журналісти.

Щодо окупованих територій, Зеленський заявив, що його позиція не змінилася, вона ґрунтується на Конституції України. Питання територіальної цілісності не може обговорюватися без волі українського народу.

Еммануель Макрон додав: не було жодних серйозних дискусій на жодному рівні про обмін територіями.



