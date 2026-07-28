Зустріч Зеленського і Трампа у США триматимуть закритою для журналістів

Володимир Зеленський 28 липня проведе зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Переговори відбудуться у закритому форматі без участі представників засобів масової інформації.

Водночас у програмі українського лідера заплановано ще низку важливих міжнародних зустрічей. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі журналістам 24 Каналу.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського?

Зустріч розпочнеться о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). За словами Никифорова, представників медіа на переговори не допустять, а з місця зустрічі очікуються лише офіційні фотографії.

Після переговорів із Дональдом Трампом у графіку Володимира Зеленського запланована зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вона має розпочатися об 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом).

Також президент України візьме участь у Національній церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, яка запланована на 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом).

Окрім цього, ввечері Зеленський проведе окрему зустріч із сенаторами – співавторами законопроєкту Ліндсі Грема щодо запровадження вторинних санкцій проти Росії, а також із членами Конгресу США. Вона запланована на 18:00 за Вашингтоном (01:00 29 липня за київським часом).

Напередодні президент України повідомляв, що одним із пріоритетів його візиту до США є посилення української протиповітряної оборони, зокрема отримання засобів для протидії російським балістичним ракетам, а також обговорення подальшої стратегічної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

Зауважимо, що за неофіційними даними Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні можуть обговорити можливість запровадження повітряного перемир'я між Україною та Росією.

За інформацією Reuters, напередодні візиту українські та американські посадовці опрацьовували пропозицію щодо припинення ударів з повітря, яку планували передати російській стороні. Ідеться про потенційне обмеження повітряних атак як один із можливих кроків для зниження інтенсивності бойових дій.

На тлі цих повідомлень у Кремлі відреагували на інформацію про можливе повітряне перемир'я. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не отримувала жодних конкретних пропозицій щодо такої ініціативи. За його словами, Кремль не має інформації про нові формули врегулювання війни, а повідомлення у ЗМІ про повітряне перемир'я він назвав "домислами".

Водночас раніше Пєсков уже заявляв, що коментувати можливість такого формату припинення вогню "ще занадто рано".