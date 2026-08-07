Зеленський уперше прибув у Сербію

Володимир Зеленський 7 серпня прибув у сербську столицю Белград. Це перший офіційний візит президента до країни за його каденцію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що робитиме президент України в Сербії?

Володимир Зеленський зазначив, що прибув до Сербії разом із командою.

Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання,

– сказав український лідер.

Президент також зауважив, що Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги.

Також з'явилося відео, де Зеленський спускається трапом із президентського борту, біля якого його вже чекають представники сербської сторони.

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Раніше Вучич заявляв, що вони із Зеленським обговорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн.

Нагадаємо, раніше візит Володимира Зеленського до Сербії анонсувала канцелярія Вучича.

Востаннє Володимир Зеленський і Александр Вучич зустрічалися в середині липня під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві. Тоді сербський лідер заявив, що був єдиним учасником заходу, який не підписав спільну декларацію про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України, а також посилення тиску на Росію.

Окрім того, Александар Вучич приїздив до Києва в липні 2026 року. Це була перша поїздка сербського лідера до української столиці за понад 10 років.