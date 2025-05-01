1 травня, 15:18
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: у списку Арестович і Олешко
Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції. До списку потрапили зокрема Олексій Арестович та Мирослав Олешко.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.
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Зеленський увів у дію санкції РНБО
Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".