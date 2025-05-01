Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: у списку Арестович і Олешко

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції. До списку потрапили зокрема Олексій Арестович та Мирослав Олешко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.

Дивіться також Перша зустріч після гучного скандалу: головні нюанси історичної розмови Зеленського з Трампом

Зеленський увів у дію санкції РНБО

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

