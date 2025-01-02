Зеленський відповів, чи готовий іти на другий президентський термін

Володимир Зеленський наразі не може дати точну відповідь щодо того, чи піде він на президентський наступний термін. Втім, він не відкидає такий варіант.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для ТСН. Зауважимо, що за словами першої леді України Олени Зеленської, вона підтримала б будь-яке рішення свого чоловіка.

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Чи буде Зеленський іти на другий президентський термін

Наразі Володимир Зеленський не готовий дати однозначної відповіді щодо того, чи буде він знову балотуватися у президенти.

Я не знаю, як закінчиться ця війна: якщо я зроблю більше, ніж можу – тоді я буду дивитись на це більш позитивно,

– зазначив глава держави.

Він також наголосив, що наразі не фокусується, адже це не є ціллю його сьогодення. Також з приводу того, що Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін, висловилися його дружина Олена Зеленська.

"Я як дружина маю підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині, чи непопулярне – це вже друге питання", – зауважила вона.

Втім, вона визнала, що не хотіла б прожити в "цьому емоційно-фізичному стані все життя", адже це найскладніший період у їх подружньому житті.

Зауважимо, що Зеленський наголосив на тому, що відповідно до Конституції України, вибори президента та парламенту не можуть відбуватися під час воєнного стану. Тому їх проведення може відбутися виключно після того, як закінчиться війна.