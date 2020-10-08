Національний Банк України залишився незалежним після зміни керівництва – у цьому президент Володимир Зеленський запевнив інвесторів. Він заявив, що після призначення очільником Кирила Шевченка відомство "продовжує проводити зважену монетарну політику для забезпечення макроекономічної стабільності".

В Офісі Президента повідомили, що таку заяву Зеленський зробив на зустрічі з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери.

Зверніть увагу Ми привезли з Великої Британії 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, – Зеленський

"Національний банк був, є і залишиться незалежним", – сказав президент.

Для України надважлива підтримка міжнародних партнерів, – Зеленський

Президент зауважив, що Україна реалізує всі реформи, узгоджені з МВФ, адже дуже важливо мати підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, він говорив про лібералізований ринок газу для приватних споживачів і введення прозорого ринку сільськогосподарських земель.

Довідка. Україна отримала перший транш МВФ за новою 18-місячною програмою фінансування, яку ухвалили напередодні. Тепер МВФ має перерахувати другий транш, однак висуває певні вимоги. Що повинна зробити Україна – читайте за посиланням.

Зеленський наголосив, що Україна робить все для захисту інвесторів, впевненості, розвитку потенціалу та нових проєктів. Він висловив сподівання, що Україна буде більш стійкою, ніж інші країни. "Оскільки ключові галузі, зокрема агропромисловість та IT, піддалися меншому удару, і будуть сприяти відновленню економіки", – пояснив Зеленський.