Зеленський відповів, чи може Абрамович бути посередником між Україною та Росією

Російський бізнесмен Роман Абрамович приїздив до Києва у травні. Президент Зеленський передав через нього послання Путіну.

Зеленський 16 червня відповів, чи може Абрамович буде посередником між Україною та Росією.

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Чи може Абрамович бути посередником?

Зеленський передав Путіну слова про готовність до двосторонньої зустрічі.

Український президент зазначив, що не знає, чи Абрамович дійсно може бути посередником, адже "Путін просто використовує людей".

"Річ не в тому, посередник він чи ні, я думаю, що він (Путін – 24 Канал) просто використовує його. У нього є власне рішення, рішення в його голові" – сказав Зеленський.

Він наголосив, що російський бізнесмен на 100% зрозумів його позицію і пообіцяв передати її у Кремль.

Він може бути (посередником – 24 Канал), але це залежить від Путіна. Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки, хто їх представлятиме,

– підсумував Зеленський.

До слова, президент України наголосив, що переговори з Путіним мають пройти до початку зими. Інакше Росію чекає "важка зима".

Водночас він відкинув пропозицію щодо зустрічі з Путіним у Москві, зазначивши, що Україна не грає в ці ігри.