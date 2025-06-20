Горіли будинки та цивільна інфраструктура: Зеленський відреагував на атаку по Одесі та Харкову

Вночі 20 червня росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях. Зафіксовано пошкодження та пожежі.

Внаслідок дій ворога є жертва та постраждалі. Президент Зеленський відреагував на нічний терор ворожих сил по українських містах, інформує 24 Канал.

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Зеленський відреагував на удари "Шахедами"

Вночі 20 червня російські війська масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами.

Внаслідок ворожих дій поранень зазнали близько 20 людей, серед яких 2 дітей: дівчата 12 та 17 років і 3 рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, в Одесі одна людина загинула. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Зеленський зазначив, що всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "Шахеди".

Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі,

– підкреслив лідер.

Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС

Він подякував рятувальникам та повідомив, що на Харківщині роботи тривають досі.

Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну,

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту.

"Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", – резюмував гарант.