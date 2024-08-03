Зеленський відреагував на перше "золото" України на Олімпійських іграх-2024
3 серпня 2024, 22:19Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Українські спортсменки здобули "золото" з фехтування для України на Олімпіаді. Президент України вже відреагував на таке досягнення наших представників.
До нашої команди увійшли Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, а також бронзова медалістка цих Ігор Ольга Харлан. Саме вони вибороли перше "золото".
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