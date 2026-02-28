Зеленський відреагував на удари по Ірану та пояснив позицію України

Володимир Зеленський 28 лютого відреагував на операцію в Ірані. Він назвав справедливим шанс позбутись терористичного режиму і гарантувати безпеку всім народам, які постраждали з боку Ірану.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський реагує на ситуацію на Близькому Сході?

Зеленський заявив після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що події на Близькому Сході розвиваються дуже швидко. Він наголосив, що українці ніколи не загрожували Ірану, однак режим країни сам обрав співпрацю з Росією.

Президент України додав, що Тегеран постачає росіянам ударні "Шахеди", технології до них та інше озброєння. За даними Зеленського, за час повномасштабної війни Росія запустила по Україні понад 57 тисяч таких безпілотників.

Український лідер зазначив, що від дій Ірану страждали й інші народи. Тому Зеленський вважає, що важливо дати іранському народу шанс скинути такий режим. А також гарантувати безпеку усім, хто постраждав від терору з боку Ірану.

Яка позиція України?

Зеленський підкреслив, що позиція України добре відомо і не змінилась.

Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни,

– наголосив президент України.

Він також наголосив на важливості рішучості США, завдяки якій "завжди глобальні злочинці слабшають".

Конфлікт США та Ірану: останні новини