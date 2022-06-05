Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Запорізькій області. Він ознайомився з ситуацією в регіоні.

Про це повідомили 5 червня в Офісу Президента. Зазначили, що Зеленський поспілкувався з воїнами, нагородив їх та вручив цінні подарунки.

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"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров'я вам і вашим сім'ям, які вас підтримують. Бережіть себе!", – сказав Зеленський.



Зеленських спілкується із захисником на передових позиціях / Фото Офісу Президента

Він разом із військовими вшанував хвилиною мовчання загиблих воїнів. Тих, хто боровся за Україну до останнього подиху.



Володимир Зеленський приїхав на передові позиції ЗСУ / Фото Офісу президента

Загарбники окупували 60% області

Зеленський провів нараду щодо ситуації в області. Про стан справ розповіли керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, військове командування та поліцейські.

За словами Старуха, приблизно 60% регіону тимчасово окупували росіяни. В області досі тривають бої. Через це у 77 населених пунктах немає електроенергії. Загалом окупанти знищили 2701 об'єкт інфраструктури. Проте наразі вдалось відновити майже 700 з них.

Президенту 5 червня доповіли про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео

На Запоріжжі тимчасовий прихисток знаходять люди, які виїхати з окупованих територій або з місць, де тривають бої. Для цього створили гуманітарні хаби для прийому.

Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя,

– зазначив Синєгубов.

Президент доручив місцевій владі надати всю необхідну допомогу людям, які врятувалися з окупації. Він наголосив на розв'язанні побутових проблем та працевлаштуванні.

"Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці", – сказав президент.

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Зустрівся з маріупольцями

Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де перебувають люди з тимчасово окупованих територій. Люди попросили президента допомогти з втраченими документами.

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Президенту 5 червня доповіли про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео