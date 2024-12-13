Зеленський скоро зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО: y Reuters сказали, на що чекати

Президент України матиме важливі переговори із лідерами європейських країн. Володимир Зеленський намагатиметься заручитися їх подальшою підтримкою України.

Глава держави візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС у Брюсселі. Захід відбудеться 18 грудня, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Подію організовує генсек Альянсу Марк Рютте. Очікується, що на ній український лідер обговорить подальшу підтримку його країни у війні з Росією.

Це не буде зустріч, яка матиме конкретні рішення, а буде більш політична для обговорення найближчих тижнів і місяців,

– розповіло джерело.

Зустріч Зеленського і лідерів ЄС та НАТО відбудеться в день, коли політики прибудуть на саміт ЄС – Західні Балкани в Брюсселі. Передбачається, що, окрім спільної зустрічі, Зеленський матиме кілька двосторонніх.

У вечірньому зверненні президент підтвердив плани на середу 18 грудня.