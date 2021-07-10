Зеленський вимагає від уряду розібратися з виплатами для військових пенсіонерів

Володимир Зеленський звернувся до Кабміну щодо пенсій військовим пенсіонерам. Він вимагає вжити заходів для відновлення справедливості у виплатах.

В ОП підкреслили, що питання про індексацію пенсій військових досі неврегульоване. Все через те, що зміни до закону про індексацію доходів, ухвалені ще у 2017 році, були недосконалими.

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Через це між новими пенсіями та призначеними до 2018 року утворилася суттєва різниця. Міністерство соціальної політики розробили рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Відповідну постанову, яка зменшить наявні диспропорції, уряд планує підтримати вже на наступному засіданні.

Зеленський підкреслив, що держава має ресурс, аби виправити несправедливість та збільшити соціальні стандарти. Мовляв, навіть попри негативний вплив пандемії COVID-19, боротьба зі схемами та ефективна робота щодо наповнення бюджету забезпечують перевиконання держбюджету за доходами.

Що передбачає документ