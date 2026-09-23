Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви президента

У середу, 23 вересня, президент Володимир Зеленський виступив з трибуни на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповів про втрати Росії на війні, удари по стратегічних об'єктах у тилу ворога та ризики для Європи.

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Про що заявив Зеленський?