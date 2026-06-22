Лукашенко у складному становищі: що робитиме диктатор після ультиматуму Зеленського

Зеленський публічно закликав самопроголошеного очільника Білорусі Лукашенка припинити будь-яку технічну підтримку російських атак на Україну та зупинити постачання палива для потреб армії РФ. Раніше Київ вже сигналізував про це Мінську закритими каналами, але безрезультатно.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що Лукашенко перебуває у складному становищі та намагається сидіти "на двох стільцях".

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Чому Лукашенко не поспішає допомагати Путіну?

Лукашенко чітко розуміє, що варіантів у Путіна насправді менше, ніж тому здається. При цьому Білорусь уже давно підтримує Росію – медійно, промислово та в багатьох інших напрямках, зокрема дозволяючи використовувати свої ретранслятори для російської армії.

Не варто забувати, що саме з білоруської території заходили в Україну вбивці й терористи з РФ – доведено, що серед них були й білоруські військові, принаймні з білоруськими паспортами. Тому Лукашенко такий самий злочинець, як і Путін. Зараз він намагається отримати преференції щодо зняття санкцій із себе й, можливо, з Білорусі – зокрема для постачання калію в Європу. Поки цього не відбулося, бо США ним не надто цікавляться,

– сказав Городницький.

Загалом він намагається максимально реабілітуватися перед західними партнерами та навіть частково перед Україною – останні заяви Лукашенка явно мали на меті показати, що він за мир і готовий усе закінчувати.

Але на думку експерта, це вже не працює. Тому якщо є можливість знищувати ретранслятори та інші спроможності Білорусі підтримувати війну Росії проти України, це треба робити.

"Свою територію росіянам Лукашенко точно не надасть, а білоруська армія невелика і воювати не хоче. А погрози українського генералітету знищити 500 об’єктів стратегічного характеру його теж не надто захоплюють. Тож насправді він хоче, щоб його не чіпали та дали й надалі бути диктатором та передати владу у спадок. Бо якщо почнеться війна, є велика ймовірність, що самі білоруси його просто знесуть, – пояснив політичний експерт.

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