Зеленський вніс до Ради подання про призначення Корецького прем'єром
Володимир Зеленський 15 липня ввечері вніс подання до Верховної Ради про призначення нового прем'єр-міністра України. Президент пропонує кандидатуру Сергія Корецького.
Про це написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Коли Рада розгляне кандидатуру Корецького на посаду прем'єра?
Очільник ВР наголосив, що все відбулося згідно з офіційною процедурою: до Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.
Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури,
– написав Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, після відставки Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України саме Сергія Корецького називали найімовірнішим кандидатом на цей пост. Цю інформацію, зокрема, підтверджували й джерела 24 Каналу.
Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Сергій Корецький є найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, таке рішення продиктоване ключовими викликами, які стоять перед країною, зокрема, підготовкою до зими.