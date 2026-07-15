Зеленський вніс до Ради подання про призначення Корецького прем'єром

Володимир Зеленський 15 липня ввечері вніс подання до Верховної Ради про призначення нового прем'єр-міністра України. Президент пропонує кандидатуру Сергія Корецького.

Про це написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Коли Рада розгляне кандидатуру Корецького на посаду прем'єра?

Очільник ВР наголосив, що все відбулося згідно з офіційною процедурою: до Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури,

– написав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, після відставки Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України саме Сергія Корецького називали найімовірнішим кандидатом на цей пост. Цю інформацію, зокрема, підтверджували й джерела 24 Каналу.

Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Сергій Корецький є найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, таке рішення продиктоване ключовими викликами, які стоять перед країною, зокрема, підготовкою до зими.