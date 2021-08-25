Зеленський вручив орден регіоналу, який був проти Майдану, – ЧЕСНО

Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня Анатолія Федорука. Він понад 20 років очолює Бучу, а також свого часу підтримував політику Віктора Януковича та називав майданівців "терористами".

У громадській організації нагадали, що Федорук є незмінним головою Бучі з 1998 року – спершу селищним, потім міським.

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Президент нагородив орденом регіонала

Зеленський вручив орден "За заслуги" ІІ ступеня Анатолію Федоруку. У 2014 році він підтримав тоді ще президента Віктора Януковича та виступив проти Майдану. Крім того, політик називав учасників Революції Гідності "терористами".

Українські правоохоронці звинувачують міського голову Бучі у незаконному розподілі землі. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак політик якимось чином повернувся у мерське крісло. Судові ж засідання у його справі відтерміновують.

Політична кар'єра Федорука: що відомо

Востаннє Федорук переобрався на посаду у 2020 році. Балотувався він від партії "Слуга народу".

У 2015 році на вибори йшов як самовисуванець. Але згодом підтримав партію "Нові обличчя", обранці якої допомогли йому сформувати більшість у міській раді.

У 2014 році Федорук намагався потрапити до Верховної Ради, однак програв.

У 2010 році його обрали на посаду мера, тоді він був кандидатом від "Партії регіонів".

Джерело: Вікіпедія