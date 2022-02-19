Про своє прибуття до Мюнхена президент розповів у соцмережах. Він наголосив, що Україна прагне миру лише шляхом дипломатії.

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Україна не реагує на провокації, – Зеленський

Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом,

– написав Зеленський.

У планах українського президента зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Також відбудуться перемовини з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Володимир Зеленський прагне конкретних домовленостей

Раніше в Офісі Президента заявляли, що у Мюнхені Зеленський прагне досягти конкретних домовленостей. Мовиться, передусім, про військову та фінансову підтримку, яку можуть надати країни Заходу.

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Що відомо про Мюнхенську безпекову конференцію у 2022 році:

У 2021 році Мюнхенська конференція пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

У 2022 році через необхідність в особистому спілкуванні політиків повернулись до звичайного формату.

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року відбувається 18– 20 лютого в готелі Bayerischer Hof.

Замість традиційних 2 тисяч учасників через пандемію дозволили приїзд лише 600.

Володимир Зеленський запрошення прийняв, а от Володимир Путін від візиту до Мюнхена відмовився.

Дивіться звернення Джо Байдена щодо загроз вторгнення Росії в Україну:

Текст публікації Володимира Зеленського:

Прибув до Німеччини. Сьогодні – Мюнхенська конференція з питань безпеки та переговори з нашими партнерами і друзями. Головні питання – загрози біля кордонів України.



Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом.