7 законопроєктів цього тижня можуть принести Україні мільярди доларів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати сім законопроєктів, які Верховна Рада має розглянути цього тижня. Більшість із них винесуть на перше читання.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Що відомо про законопроєкти?

Зеленський подякував парламентарям, які підтримали рішення під час засідання Ради, та закликав продовжити роботу над законодавчими ініціативами.

Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість,

– заявив президент.

Глава держави визнав, що частина рішень може бути складною та непопулярною, однак пов'язав їхнє ухвалення із забезпеченням оборонних потреб і стійкості України.

"Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 15 вересня вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Пріоритетом документа залишається фінансування сектору безпеки й оборони, на яке передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Ця сума становить майже 44% ВВП України.

Водночас уряд розраховує, що міжнародні партнери нададуть щонайменше 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги, зокрема зброю, ракети, техніку та боєприпаси.

У проєкті бюджету також заклали збільшення видатків на цивільні сфери. На освіту планують спрямувати 328,5 мільярда гривень, а на медицину – 292,5 мільярда гривень.

Також передбачене збільшення фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, житла та регіонів.

Після внесення документа до Ради розпочнеться його розгляд, під час якого депутати працюватимуть над доходами, видатками та іншими параметрами держбюджету.