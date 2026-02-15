"Танки стояли на кордоні, а у США радили рити траншеї": Зеленський емоційно звернувся до Європи

Європа не повинна покладатися на захист з боку США. Вона має бути готовою захистити себе самостійно.

Такий месендж висловив Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає 24 Канал.

Чому Зеленський радить Європі не покладатися на США?

Глава держави пригадав, як перед початком російського вторгнення, коли сотні тисяч ворожих танків вже стояли на українському кордоні, він відправив Валерія Залужного у США. Завдання тодішнього головокома було "вибити" військову допомогу, аби Україна могли захистити себе у разі російського нападу.

Однак начальник об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі порадив йому "копати траншеї".

Коли Україна закликала світ діяти превентивно, аби вторгнення не сталося, її не почули. Тепер цікаво, яку відповідь, передусім від США, отримують європейські союзники, якщо Росія нападе на якусь державу східного флангу НАТО.

"Що тоді почують союзники? Вони почують, що "допомога вже в дорозі"? Сподіваюся. Чи вони почують "рийте траншеї"? Чи щось інше...", – поцікавився політик.

Володимир Зеленський наголосив: щоб у майбутньому уникнути розчарувань, Європі уже зараз слід працювати над формуванням спільної оборонної політики.

За його словами, саме тому необхідна американська гарантія безпеки, а також тісна співпраця Європи з Україною.

Президент підкреслив, що українська армія є однією з найсильніших, тому тримати її поза НАТО було б нелогічно.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Литви Ґітанас відповіли на запитання журналістів, як вони діятимуть у разі нападу Росії. Обидва політики заявили, що покладатимуться на Альянс.

Що відомо про ризик нападу Росії на Європу?