Зеленський запропонував Федорову нову посаду: які обов'язки можуть на нього покласти

Увечері 21 липня стало відомо, що Михайлу Федорову, якого днями зняли з посади очільника Міноборони, запропонували інші обов'язки. Він, імовірно, буде займатися технологічним складником розвитку держави.

Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

Яку посаду запропонували Федорову?

Глава держави зауважив, що запропонував ексміністру оборони "достойну позицію у владі". Він підкреслив, що це дозволило б об'єднати технологічний складник нашої держави та забезпечити її розвиток.