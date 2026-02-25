25 лютого, 20:17
Оновлено - 20:41, 25 лютого
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Триває чергова розмова лідерів України та США. Президент Володимир Зеленський спілкується телефоном з Дональдом Трампом 25 лютого.
Це в коментарі 24 Каналу підтвердив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин.
Що відомо про розмову Зеленського і Трампа?
Обізнані джерела журналіста Axios спершу повідомили про розмову лідерів України та США увечері 25 лютого. Володимир Зеленський та Дональд Трамп спілкуються у телефонному форматі.
Згодом інформацію 24 Каналу підтвердив Дмитро Литвин.
Про що саме говорять президенти наразі невідомо. Можна припустити, що розмова пов'язана з перемовним процесом.