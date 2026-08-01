Зеленський закликав США і Європу передати Києву ракети для Patriot, а не зберігати їх на складах

Президент України звернуся до Європи та Сполучених Штатів з проханням надати Україні ракети-перехоплювачі. Зеленський наголосив на важливості захистити небо від російської балістики.

Також президент назвав засоби тиску на Росію. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Після чергової масованої атаки країни-агресорки на столицю президент України звернувся до партнерів. Він перерахував інструменти, якими має скористатись Захід, щоб зупинити Росію.

Зеленський підкреслив, що Україна бачить слова підтримки кожної країни, які коментують російські воєнні злочини. Проте президент зазначив, що єдина сильна реакція, яка допомагає людям це додаткова підтримка.

Він наголосив на важливості передачі Києву ракет для Patriot. Очільник держави сказав, що партнери мають ухвалити політичне рішення про передачу необхідних пакетів для захисту мирного населення.

Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен день відсутності допомоги дає Росії можливість безперешкодно вбивати людей.

Також Зеленський наголосив на важливості запровадження додаткових санкцій.

На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7,

– зазначив президент.

Він сказав, що все, завдяки чому Росії відновлює нафтопереробку, має бути зупинене. Президент заявив, що партнери мають працювати над впровадженням санкцій проти Москви та постачання зброї Києву.

Наприкінці Зеленський подякував кожному, хто допомагає Україні, захищає життя й рятує людей.

Чому Україні необхідні ракети для Patriot?

Уночі проти 1 серпня Україна знову була під ворожою атакою. Попри зусилля сил ППО, збити вдалося лише 1 балістичну ракету. Володимир Зеленський наголосив, що причиною цьому є критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Раніше, 29 липня, видання Axios писало, що президент України звертався до Дональда Трампа з проханням виділити "зимовий пакет" ракет до ППО Patriot, які можуть допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру.