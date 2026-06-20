Росія втягує Білорусь у війну: Зеленський розповів про ретранслятори та постачання бензину

Володимир Зеленськиий заявив, що розвідка зафіксувала на території Білорусі обладнання, яке допомагає Росії завдавати ударів дронами по українських областях. Він також вказав на зростання постачання білоруського пального до Росії та роботу низки підприємств на потреби російської армії.

Зеленський наголосив, що Мінськ ще має час змінити свою позицію та припинити сприяння агресії.

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Як Білорусі допомагає Росії?

За словами Зеленського, Україна неодноразово попереджала про ризики, які виникають через залучення Мінська до підтримки російської агресії.

Українська сторона стверджує, що на території Білорусі поблизу українського кордону працює обладнання, яке використовується для забезпечення атак російських безпілотників. Зокрема, зафіксували чотири такі ретранслятори в Білорусі – в Гомельській та Брестській областях.

Саме завдяки такому обладнанню завдавалися удари по Житомирській, Рівненській і Волинській областях, по нашій енергетиці, залізниці, звичайних містах і селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання,

– заявив Зеленський.

Також Україна володіє інформацією про білоруські підприємства, які співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом.

"Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, бронетехніки, ракетних систем, а також підприємства, що постачають Росії пальне для війни, – усе це є втягуванням Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми фактично попередили керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні рішення. Загалом лише за січень – травень постачання бензину з Білорусі до Росії зросло у 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а дизельного пального – утричі", – каже президент.

На переконання Зеленського, така допомога дозволяє Росії адаптуватися до санкційного та військового тиску, що лише затягує війну.

Має бути навпаки – мир повинен ставати ближчим. Білорусі варто робити ті кроки, про які її фактичне керівництво говорить неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь справді виступає проти цієї війни. Цю війну потрібно закінчувати. Мир потрібен всім,

– підсумував Зеленський.

Який ультиматум зробив Зеленський Лукашенку?

Зеленський висунув Білорусі вимогу прибрати техніку, яка допомагає коригувати російські удари по території України. Він зазначив, що йдеться про обладнання, розміщене вздовж українсько-білоруського кордону.

За його словами, ця техніка використовується для наведення вогню по українських населених пунктах. Президент наголосив, що Мінськ має один тиждень для її демонтажу або відключення.

Також глава держави зауважив, що Білорусь продовжує допомагати Росії шляхом постачання пального. Водночас він підкреслив, що білоруська влада має можливість припинити таку підтримку.

Зеленський додав, що Україна очікує конкретних кроків від Мінська, які свідчитимуть про небажання втягуватися у війну на боці Росії.