Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, – Зеленський

В Україні шукають шляхи посилити захист південних регіонів від російських атак. Один з них – встановлення дронів-перехоплювачів на морські платформи.

Про це Володимир Зеленський сказав на зустрічі з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил в Одесі.

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Яку нову оборону Україна побудує на морі?

"Нам потрібно мати лінію оборони в морі і застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі. Щоб у нас була лінія, яка б захищала у повітрі Одесу, увесь регіон. З морських дронів запускати дрони-перехоплювачі – це нові виклики", – сказав Зеленський.