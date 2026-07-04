Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, – Зеленський
4 липня, 21:45
1

Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, – Зеленський

Анастасія Колеснікова

В Україні шукають шляхи посилити захист південних регіонів від російських атак. Один з них – встановлення дронів-перехоплювачів на морські платформи.

Про це Володимир Зеленський сказав на зустрічі з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил в Одесі.

Дивіться також Зеленський розпочав поїздку до Одещини: на чому зосередили головну увагу 

Яку нову оборону Україна побудує на морі?

"Нам потрібно мати лінію оборони в морі і застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі. Щоб у нас була лінія, яка б захищала у повітрі Одесу, увесь регіон. З морських дронів запускати дрони-перехоплювачі – це нові виклики", – сказав Зеленський.

 

 

Пов'язані теми:

Володимир Зеленський Одеса Чорне море Дрони
Новини України