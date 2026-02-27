Зеленський розповів про розмову з Клімкіним та нову посаду спецпредствника щодо Білорусі

У п'ятницю, 27 лютого, стало відомо про розмову Володимира Зеленського з колишнім очільником МЗС Павлом Клімкіним. Це дещо здивувало українців, адже Клімкін був міністром за президентства Порошенка.

Деталі розмови Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні. Гарант говорив з дипломатичною командою.

Навіщо Зеленський говорив із Клімкіним?

За його словами, він спілкується "з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів".

Зокрема, я зустрічався з Павлом Клімкіним. Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі і не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні і в спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом,

– висловився Зеленський.

Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Та чи означає це, що Клімкін отримає нову посаду в Міністерстві закордонних справ – не відомо.

"Обговорили з Павлом Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу. Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", – написав він і виклав фото.



Зустріч Зеленського та Клімкіна / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Хто такий Павло Клімкін і чим він зараз займається?

Клімкін очолював МЗС України з 2014 по 2019 роки.

В 2020 році він став одним із засновників Центру національної стійкості та розвитку. Є одним зі спікерів Форуму вільних держав Постросії і членом Правління Міжнародного фонду "Відродження".

Цікаво! У проєкті "Клімкін питає" ексміністр поговорив із соціоекономісткою та демографкою Еллою Лібановою, істориками Ярославом Грицаком і Сергієм Плохієм, із мовознавицею Орисею Демською.

В Україні буде спецпредставник щодо Білорусі

Окрім цього, МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

"Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкраще результат. Коли Україна не втрачає жодного дня і жодної можливості, інтереси України справді захищені", – пояснив Зеленський свою позицію.