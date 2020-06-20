Президент України Володимир Зеленський замінив голову ОП Андрія Єрмака у наглядовій раді Державного концерну "Укроборонпром" на 81-річного віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна.

Горбулін увійшов до наглядової ради Укроборонпрому

Єрмак став членом наглядової ради Укроборонпрому в жовтні 2019 року, ще коли був помічником президента Зеленського. Тепер же його замінив Горбулін. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави 19 червня.

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Заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм у фейсбуці написав, що призначення Горбуліна, який є "блискучим аналітиком із колосальним досвідом" – "це не формальність і не для галочки".

Особисто провів із ним не одну годину, переконуючи, що його участь буде величезною підтримкою для нас і великим внеском в реформу галузі,

– повідомив Найєм.

Дуже коротко про Володимира Горбуліна Володимир Горбулін обіймав багато посад: Гендиректора Національного космічного агентства,

Секретаря РНБО (1996 – 1999),

Радника президентів Кучми й Порошенка,

Директора Національного інституту стратегічних досліджень (2014 – 2018) тощо. Зараз йому 81 рік і він є віцепрезидентом НАН України. Цікаво знати Горбулін написав книгу про вади кожного з українських президентів

Як коментує Горбулін своє призначення

На офіційному сайті Укроборонпрому вже з'явився коментар Володимира Горбуліна щодо його призначення президентом до складу наглядової ради державного концерну.

Для мене це не формальність, а велика відповідальність. Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробляти,

– вважає Горбулін.

Позитивно це рішення Зеленського оцінив і гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус. На його думку, Горбулін допоможе перетворити концерн на високотехнологічну та конкурентоздатну компанію міжнародного зразка.

Наглядова рада Укроборонпрому – це 5 людей, 3 із яких призначає президент, а 2 – правління концерну. Члени наглядової ради не отримують зарплати та не перебувають із концерном у трудових відносинах. Рада допомагає розробляти стратегію роботи ДК та реформувати його.