"Потрібні масштабні зміни в мобілізації": Зеленський зустрівся з Федоровим
- Президент Зеленський і новий міністр оборони Федоров обговорили посилення технологічної складової для зупинки російських окупантів та вирішення проблем забезпечення фронту.
- Федоров планує представити рішення для закриття дефіцитів і збільшення фінансового забезпечення воїнів, а також впровадження базового рівня забезпечення бойових бригад дронами.
Український лідер зустрівся з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим. Посадовці визначили перші пріоритети Міністерства оборони.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
Що відомо про зустріч Зеленського з Федоровим?
Президент пояснив, що в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту. Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони.
Михайло Федоров представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо відбувається робота з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.
Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше,
– каже Зеленський.
Він зазначив, що Міністерство оборони України запропонує системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами.
Зеленський зауважив, що потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства.
Що сказав Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді?
Своєю чергою, Федоров заявив, що нині в Україні 2 мільйони українців в розшуку і 200 тисяч в СЗЧ, Під час виступу він зазначив, що бюджет Міноборони перебуває у критичному стані – мінус 300 мільярдів гривень. "Нам треба вирішити ці проблеми, щоб рухатися далі", – зазначив міністр оборони.
Він анонсував глибокий аудит Міністерства оборони України та Збройних Сил України для покращення фінансового й соціального забезпечення військових.