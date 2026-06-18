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24 Канал Головні новини Зеленський зустрівся з Фіцо у Брюсселі: про що говорили лідери
18 червня, 23:00
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Оновлено - 23:22, 18 червня

Зеленський зустрівся з Фіцо у Брюсселі: про що говорили лідери

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський увечері 18 червня побачився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Їхня зустріч відбулася у Брюсселі.

Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.

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Як пройшла зустріч Зеленського і Фіцо у Брюсселі?

Володимир Зеленський зазначив, що із Робертом Фіцо він обговорив євроінтеграцію, взаємовигідну енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані. 

Розповів про дипломатичні зусилля заради миру. Говорили й про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій, 
– написав український лідер.

Він також висловив вдячність Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. 

"Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом", – резюмував Зеленський.

Зеленський побачився із Фіцо у Брюсселі 18 червня / Фото з акаунту президента України у соцмережі Х

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо говорив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським напередодні саміту Європейської ради. Словацький прем'єр зазначав, що темами для розмови мали б бути процес вступу України до ЄС, а також проведення наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.

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