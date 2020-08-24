Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Ключовою темою розмови була підготовка до зустрічі лідерів нормандської четвірки, яка запланована на вересень.

Зеленський розповів німецькому дипломату про ситуацію на Донбасі та звернув увагу на прогрес у встановленні миру на Сході країни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Хай там що, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога,

– зауважив глава держави.

Про зустріч нормандської четвірки

Міністр висловив надію, що саміт нормандської четвірки відбудеться, як і заплановано, у вересні 2020 року. Також дипломат запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме зусилля задля досягнення успіху в мирному процесі.

"Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня", – наголосив Зеленський.

Про ситуацію в Білорусі

Співрозмовники відзначили схожість позицій двох країн щодо протестів у Білорусі. Зеленський підтримує прагнення Німеччини та Франції, аби ЄС був посередником у вирішенні ситуації.

Про збереження санкцій проти Росії

Гайко Маас наголосив, що Німеччина підтримує проєвропейський курс України. При цьому він погоджується із збереженням санкцій ЄС проти Росії. Санкції діятимуть до тих пір, поки не відбудеться деокупація Криму та Донбасу.

Країни співпрацюватимуть, аби Україна отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО.

Зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Німеччини / Фото Офісу Президента