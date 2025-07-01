Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом, який нещодавно прибув до Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського президента. Політики вже обговорили кілька важливих питань стосовно війни.

Дивіться також "Гучніше будь-яких заголовків": в ОП розкрили деталі кількаденного візиту Кіта Келлога в Україну

Про що поговорили Зеленський і Келлог?

Володимир Зеленський та Кіт Келлог насамперед обговорили питання стосовно досягнення миру в Україні, зокрема те, які можливості для цього наразі існують, і що можна зробити, аби наблизити його.

За словами українського президента, для цього потрібні посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає.

У Києві Зеленський зустрівся з Келлогом: дивіться відео

Президент України також висловив сподівання на лідерство США у цьому питанні, оскільки, на його думку, Москва не зупиниться, якщо не зупинити її "неадекватні амбіції", зокрема, щодо України, шляхом сили.

Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу,

– написав Зеленський.

Нагадаємо, Кіт Келлог 14 липня прибув до України. На той момент повідомлялося, що у межах візиту спецпредставника США планується обговорення посилення співпраці між українською стороною та США.