24 Канал Новини України Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
17 березня, 16:46
Оновлено - 16:59, 17 березня

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.
  • Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії і планує виступити у британському парламенті.

Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом. Президент України відвідав Букінгемський палац.

Про це королівська сім'я повідомила у Instagram.

Що відомо про зустріч Зеленського і короля Чарльза?

Президент України Володимир Зеленський у другій половині дня 17 березня відвідав Букінгемський палац. Там він зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Також президент зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Сьогодні Зеленський повинен виступити у британському парламенті.

Який план візиту Зеленського до Великої Британії?

  • Президент Зеленський прибув 17 березня у Лондон. Він планує зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

  • Як пише Reuters, Велика Британія та Україна домовлятимуться про співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.